Coronavirus, il virologo Clementi rassicura: «Non ci sarà nessuna seconda ondata. La malattia è meno grave» (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)Nonostante gli attacchi dei giorni scorsi dopo la sua partecipazione al convegno “negazionista” al Senato, il direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, non fa passi indietro e sul rischio della seconda ondata del contagio da Coronavirus è convinto: «Non ci sarà». «L’autunno sarà come adesso. Il virus sarà come adesso», dice in un’intervista a La Stampa. Clementi torna ad affermare che il virus ha perso carica virale, di conseguenza «la malattia è meno grave, i ... Leggi su open.online

