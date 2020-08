Congedo paternità di due settimane? «Un primo passo verso la parità di genere» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il comitato a favore ha presentato oggi le proprie argomentazioni in vista della votazione del 27 settembre. Leggi su media.tio.ch

ticinonews : Congedo paternità di 2 settimane: “primo passo verso la parità” - teletext_ch_it : Un passo per il congedo paternità - Yes4To : RT @ValComm: Ma chi li vuole fare i #figli se tutte le iniziative politiche rivolte a loro in realtà parlano alle #donne,quando i figli,in… - pattychiari65 : RT @swissinfo_it: Con decenni di ritardo rispetto agli altri Paesi occidentali il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per esprimersi su… - testonavuoleba1 : @sonoioapri cioè se il mercato richiede uomini perché gli uomini non vanno in maternità (e la percentuale per il co… -

