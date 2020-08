Can Yaman, Francesca Cipriani delusa: “Ci sono persone cattive” (Di giovedì 6 agosto 2020) Francesca Cipriani è tornata a parlare del suo presunto flirt con Can Yaman di DayDreamer, rivelando che ci sono persone cattive intorno a lei. Non c’è pace per Francesca Cipriani. L’opinionista di Barbara d’Urso, qualche settimana fa, come i più informati ricorderanno bene, aveva rivelato di aver avuto un intenso incontro con Can Yaman dietro … L'articolo Can Yaman, Francesca Cipriani delusa: “Ci sono persone cattive” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

