Bugsnax debutta con il suo trailer di gameplay allo State of Play (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi, come parte dell'ultimo State of Play, lo sviluppatore Young Horses ha mostrato il primo trailer di gamePlay in assoluto per il loro bizzarro gioco di avventura basato sulla narrazione Bugsnax.Dal suo annuncio, le misteriose creature metà insetto e metà cibo hanno catturato l'immaginazione di giocatori curiosi in tutto il mondo, ma molti si sono chiesti: "Che cosa è in realtà Bugsnax ?" Il trailer di oggi mostra ciò che i giocatori possono aspettarsi quando approderanno per la prima volta su Snaktooth Island con uno sguardo ai misteri che racchiude l'isola.Oltre ad essere gustosi, ognuna delle 100 diverse specie di Bugsnax ha i propri comportamenti e schemi. Starà a voi osservare e prendere ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Bugsnax debutta State of Play agosto 2020 | Recap – tutti gli annunci e i trailer Spaziogames.it