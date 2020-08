Aurora Ramazzotti: “Dicevano che mia madre era più bella di me” (Di giovedì 6 agosto 2020) Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrare il suo lato più privato e naturale. La foto postata su Instagram in cui la si vede senza trucco, con il volto punteggiato di imperfezioni, ha fatto il giro del web raccogliendo un’ondata di commenti positivi. La giovane, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha inoltre svelato di aver patito il continuo confronto tra il suo aspetto fisico e quello della madre durante un’intensa intervista a Ogni Mattina, il contenitore mattutino condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Aurora Ramazzotti: “Ho avuto problemi di confronto” Solitamente Aurora Ramazzotti è in giro per l’Italia in veste di inviata di Ogni Mattina, ma non questa volta. Per un giorno, la ... Leggi su thesocialpost

