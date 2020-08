Aggiornamento Covid, un caso positivo a Vallo della Lucania (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo della Lucania (Sa) – Dopo il caso registrato oggi che riguarda una donna residente nel quartiere Carmine di Salerno, c’è un altro tampone con esito positivo rilevato dall’Asl in provincia di Salerno. Si tratta di una donna positiva di Vallo della Lucania. È una donna di origine rumena, residente a Vallo e rientrata da un viaggio nel suo paese di origine. Avviata tutta la filiera dei contatti per capire se ci sono altre persone contagiate dal virus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

repubblica : Covid, il Comitato esperti spinge per obbligo distanziamento anche sui treni regionali [aggiornamento delle 20:34] - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - repubblica : Covid, firmato il protocollo sicurezza con le regole per il rientro a scuola [aggiornamento delle 10:20] - Camilllinha28 : RT @ultimenotizie: Sei morti e 402 nuovi casi di #Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel su… - simcopter : RT @ultimenotizie: Sei morti e 402 nuovi casi di #Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel su… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento Covid Coronavirus, l'aggiornamento: nessun decesso e 42 nuovi casi positivi (20 asintomatici) da screening regionali Regione Emilia Romagna Abruzzo/Covid. 24 contagi a Civitella del Tronto e non più 10.

Aggiornamenti sui contagi tra i migranti ospiti del Cas. Lo fa sapere il presidente di regione Marco Marsilio. Su un post social divulga la notizia: "I migranti positivi al Covid 19 ospitati nel Cas ...

Covid in Pignasecca, positive due donne

" In questi giorni ho letto e sentito di un focolaio in Pignasecca. Non è assolutamente vero e vi spiego. È risultata positiva la compagna di un collaboratore di un fruttivendolo. La compagna, non il ...

