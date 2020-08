A Piacenza un operaio è rimasto schiacciato da un silos (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - "Addio Sasko, gigante dal cuore buono. Non doveva andare così, non è giusto. Grazie per la discrezione e la costante presenza nell'aiuto al prossimo": così la Croce Rossa comitato di Piacenza ha voluto salutare, ancora incredula per l'accaduto, Sasko Atasanov, 50 anni, nato in Macedonia ma da tanti anni in Italia, sposato con due figli, morto questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da un enorme silos d'acciaio, crollato a terra nella ditta di calcestruzzo nella quale lavorava. Sul sito della Croce Rossa, il suo volto buono interroga chi lo guarda: Sasko indossa la maglietta dell'associazione di volontariato. L'incidente è avvenuto a Ciriano, piccola frazione di Carpaneto, nel Piacentino: sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco e i ... Leggi su agi

PiacenzaPress : Operaio travolto da un silos, i sindacati: “Tragedia incomprensibile” - Today_it : Tragedia sul lavoro: crolla un silos, operaio muore schiacciato - PiacenzaPress : Identificato l'operaio ucciso dal crollo di un silos. Forse il cedimento di un sostegno la causa della tragedia - PiacenzaPress : Tragico incidente sul lavoro a Ciriano, operaio muore travolto da un silos -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza operaio A Piacenza un operaio è rimasto schiacciato da un silos AGI - Agenzia Giornalistica Italia A Piacenza un operaio è rimasto schiacciato da un silos

AGI - "Addio Sasko, gigante dal cuore buono. Non doveva andare così, non è giusto. Grazie per la discrezione e la costante presenza nell'aiuto al prossimo": così la Croce Rossa comitato di Piacenza ha ...

Identificato l'operaio ucciso dal crollo di un silos. Forse il cedimento di un sostegno la causa della tragedia

E' stata identificata la vittima del tragico infortunio sul lavoro avvenuto nella prima mattinata di giovedì 6 agosto alla Valchero Calcestruzzi di Ciriano di Carpaneto. Si tratta di Atanasov Sasko, 5 ...

AGI - "Addio Sasko, gigante dal cuore buono. Non doveva andare così, non è giusto. Grazie per la discrezione e la costante presenza nell'aiuto al prossimo": così la Croce Rossa comitato di Piacenza ha ...E' stata identificata la vittima del tragico infortunio sul lavoro avvenuto nella prima mattinata di giovedì 6 agosto alla Valchero Calcestruzzi di Ciriano di Carpaneto. Si tratta di Atanasov Sasko, 5 ...