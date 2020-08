Wta Palermo 2020, Cocciaretto superlativa: sconfitta Vekic e quarti conquistati (Di giovedì 6 agosto 2020) Elisabetta Cocciaretto ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Wta International di Palermo 2020, superando la croata Donna Vekic mediante il punteggio di 6-2, 6-4. L’azzurra ha espresso un tennis straripante, ricco di varianti offensive e caratterizzato da un’energia strepitosa: Vekic totalmente annichilita e passaggio del turno meritato per la classe ’01. Grandi progressi per Cocciaretto, protagonista di due incontri dall’elevata qualità specifica contro Hercog e la stessa Vekic: tennis concreto, dinamico e tecnico, una grande speranza per il movimento femminile italiano che verrà. Leggi su sportface

