Verona, visite mediche per il difensore turco Mert Cetin (Di mercoledì 5 agosto 2020) Archiviato il campionato di Serie A 2019/2020, è giunto il tempo del calciomercato estivo, che è iniziato ufficialmente lo scorso lunedì 3 agosto e si protrarrà sino al prossimo 5 ottobre. In club della massima categoria italiana hanno già iniziato a lavorare sotto traccia in vista della prossima stagione, infatti, l’Hellas Verona ha già piazzato il suo primo colpo per il reparto difensivo. Dalla Roma arriva il centrale turco classe 1997, Mert Cetin, che quest’oggi, con il nulla osta dei giallorossi, ha svolto le visite mediche di rito presso il Centro Polifunzionale ‘Don Calabria’. Leggi su sportface

