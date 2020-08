Un poliziotto alle elementari accusato di essere offensivo nei confronti della comunità transessuale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un poliziotto alle elementari, dopo essere stato accusato di glorificare la polizia, ora è criticato per alcune battute considerate contro la comunità transessuale. La polemica legata al film poliziotto alle elementari non sembra destinata a fermarsi e, dopo l'accusa di essere a favore della polizia americana, ora il film con Arnold Schwarzenegger è stato criticato perché sarebbe offensivo nei confronti della comunità transessuale. Sui social sono infatti apparse dei messaggi in cui si sostiene sia giusto impedire le proiezioni del lungometraggio perché conterrebbe frasi considerate ... Leggi su movieplayer

