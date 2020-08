Ultras granata a lutto: muore Pietro Fiocco, il cordoglio della Salernitana (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ultras granata a lutto: è morto Pietro Fiocco. Nella foto che pubblichiamo è il secondo da destra. Presente sui gradoni della curva Sud, appartenente al gruppo Vecchi Ultras che riunisce molte vecchie ... Leggi su salernotoday

"L’U.S. Salernitana 1919, la proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia Fiocco per la scomparsa del caro Pietro, storico tifoso ...

Lutto in città e nel mondo degli Ultras granata. Lascia la vita terrena, ancora giovane, il conosciutissimo Pietro Fiocco. Tra i primi a condividere il dolore è l’amico di sempre, Antonio Delle Chiaie ...

