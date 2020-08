Scuola, banchi monoposto: chiusa gara, hanno partecipato 14 aziende (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Si è chiusa oggi alle 14 la gara per la partecipazione al bando per la fornitura di un massimo di tre milioni di banchi monoposto in vista della riapertura dell’anno scolastico in sicurezza indetta dal Commissario straordinario Domenico Arcuri. A partecipare sono state 14 aziende, italiane e le straniere. Dei tre milioni di banchi, la metà dovrà essere con sedute attrezzate di tipo innovativo. Al via domani la procedura di valutazione delle varie offerte, mentre la sottoscrizione dei contratti avverrà entro il 12 agosto. Leggi su quifinanza

