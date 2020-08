Questa foto di una barca vicino a tre balene è falsa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 2 agosto su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una barca di pescatori vicino a tre grandi balene. L’immagine è accompagnata da questo commento: «Fantastico ». Questa immagine è falsa. Post pubblicato su Facebook il 2 agosto 2020 – Immagine modificata Come ha ricostruito infatti il sito di fact-checking Snopes, nella foto originale non compare la barca dei pescatori vicino alle balene. L’imbarcazione è stata aggiunta successivamente con un programma di grafica. Lo stesso autore della foto ha spiegato di aver modificato lui stesso la propria immagine “per divertimento”. L'articolo ... Leggi su facta.news

fanpage : La verità dietro questa foto-bufala - pompeii_sites : VENUSTAS. Grazia e bellezza a #Pompei: le foto dell'anteprima stampa di questa mattina - niicoleee28 : RT @auroraditullio5: @comeanimamai2 Ogni volta che mi smontano una teoria riguardo questa foto, perché insomma COME CAZZO ME LO SPIEGHI CHE… - _Maria2608 : Ogni tanto devo spammare questa foto. Mi rende troppo soft???? #circozzi - fralarry : RT @vagin_tonic: Questa sono io, me stessa al naturale. Ho deciso di smetterla di editare le mie foto e farmi vedere finalmente per come so… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa foto Questa foto di una barca vicino a tre balene è falsa facta.news Federica Pellegrini compie 32 anni: «A questa età rido ancora»

Sui social network ama scherzare sull’età, ma Federica Pellegrini sa bene che a 32 anni non è più una giovane esordiente. Nel mondo del nuoto la chiamano già «la divina» per i tanti successi ottenuti ...

Schwarzenegger compie 73 anni: foto di famiglia con la ex Maria Shriver e i loro 4 figli

Arnold Schwarzenegger ha compiuto 73 anni e ha radunato quasi tutta la famiglia per una piccola festa. Il figlio Patrick ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae l'attore hollywoodiano davanti a ...

Sui social network ama scherzare sull’età, ma Federica Pellegrini sa bene che a 32 anni non è più una giovane esordiente. Nel mondo del nuoto la chiamano già «la divina» per i tanti successi ottenuti ...Arnold Schwarzenegger ha compiuto 73 anni e ha radunato quasi tutta la famiglia per una piccola festa. Il figlio Patrick ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae l'attore hollywoodiano davanti a ...