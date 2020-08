Pestaggio 16enne a Bisceglie, arrestati altri sei minori (Di mercoledì 5 agosto 2020) BARI – Sei ragazzini sono stati arrestati dai carabinieri a Bisceglie perche’ considerati responsabili del pestaggio ai danni di un coetaneo di Trani, avvenuto in piazza Vittorio Emanuele a Bisceglie lo scorso 2 giugno. Gli arresti odierni si aggiungono ai sette eseguiti a fine giugno. Un altro minore non e’ stato raggiunto da alcun provvedimento perche’ non imputabile: ha meno di 14 anni. I ragazzini sono stati posti in una comunita’. Sono tutti accusati, in concorso con gli altri sette maggiorenni, di minacce gravi, lesioni gravi pluriaggravate, porto e utilizzo di armi e oggetti atti a offendere. Leggi su dire

Borderline_24 : #Bisceglie, in 14 pestarono a sangue un 16enne: i carabineri arrestano sei #Minorenni -

Ultime Notizie dalla rete : Pestaggio 16enne Trani, pestaggio di un 16enne: nei guai anche 6 minorenni La Gazzetta del Mezzogiorno Bisceglie, in 14 pestarono a sangue un 16enne: i carabineri arrestano sei minorenni

Questa mattina i carabinieri della Tenenza di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, hanno arrestato sei giovan ...

Aggredirono 16enne in piazza, arrestati sei minorenni

Questa mattina i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, hanno arresto sei minorenni del posto accusati di essere gli autori del brutale pestaggio di un sedicenne tranese, avvenuto a Bisceglie il 2 gi ...

Questa mattina i carabinieri della Tenenza di Bisceglie, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, hanno arrestato sei giovan ...Questa mattina i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, hanno arresto sei minorenni del posto accusati di essere gli autori del brutale pestaggio di un sedicenne tranese, avvenuto a Bisceglie il 2 gi ...