Olimpia Milano, Davide Moretti: “Era un’occasione che non potevo perdere” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Davide Moretti, nuovo giocatore dell’Olimpia Milano nella stagione 2020/2021 è stato presentato in conferenza stampa. “Sarà una grande sfida, il torneo NCAA è diverso da ciò che abbiamo in Europa. A 16 anni ho giocato a Treviso, ma non ero un giocatore importante – spiega Moretti che torna in Italia dopo l’esperienza oltreoceano a Texas Tech – Io cercherò di farmi trovare pronto e proverò ad adattarmi in fretta. Devo migliorare in difesa, cercare di capire bene da playmaker come far girare la squadra nel momento giusto e nel modo giusto”. Le parole del figlio d’arte che poi aggiunge: “Sono a disposizione del Coach, siamo versatili, posso giocare playmaker e guardia, posso fare il ... Leggi su sportface

“Un progetto a lungo termine, noi lo aiuteremo a crescere e lui aiuterà noi”: così il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos presenta Davide Moretti, 22 anni, il più giovane giocatore del ...

"Un progetto a lungo termine, noi lo aiuteremo a crescere e lui aiuterà noi": così il general manager dell'Olimpia, Christos Stavropoulos presenta Davide Moretti, 22 anni, il più giovane giocatore del ...