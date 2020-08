Nitrato d’ammonio, cos’è e quali sostanze tossiche sono state rilasciate nell’aria di Beirut – l’intervista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un deposito contenente circa 2.750 tonnellate di Nitrato di ammonio è esploso nel cuore di Beirut, zona del porto. Un boato di potenza inaudita. Decine di vittime, centinaia di feriti e di dispersi. Le case rase al suolo, oltre 300 mila sfollati. Le auto, spazzate via. Ma cos’è il Nitrato di ammonio, a cosa serve esattamente e perché ha causato un’esplosione di tale forza distruttiva? A spiegarcelo è il professor Leonardo Tognotti, direttore del Dipartimento di ingegneria chimica dell’Università di Pisa. “Va detto – premette Tognotti – che le informazioni al momento disponibili sulle cause e sulla dinamica dell’incidente sono allo stato di ipotesi, per cui le risposte non possono che essere di tipo ipotetico”. Iniziamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

disinformatico : DUEMILA SETTECENTO TONNELLATE di nitrato d'ammonio. Ammassate in un porto in città. Come si può essere così incosc… - Rinaldi_euro : Esplosione a Beirut: sapete cos’è il nitrato d’ammonio? – - fattoquotidiano : Beirut, che cos’è il nitrato d’ammonio che ha causato l’esplosione? Dal fertilizzante agli ordigni prodotti dai gru… - fattoquotidiano : Nitrato d’ammonio, cos’è e quali sostanze tossiche sono state rilasciate nell’aria di Beirut – l’intervista - clikservernet : Nitrato d’ammonio, cos’è e quali sostanze tossiche sono state rilasciate nell’aria di Beirut – l’intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Nitrato d’ammonio Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera