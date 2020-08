Milano-Torino 2020 oggi in tv: orari, diretta e streaming (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ il giorno della Milano-Torino 2020, altra Classica italiana che ha trovato in agosto la sua collocazione straordinaria dopo tanti mesi di lockdown e stop forzato. Grande attesa soprattutto per i velocisti, che a pochi giorni dalla Milano-Sanremo sono pronti a sfidarsi lungo i 198 chilometri da Mesero a Stupinigi. Presenti tanti nomi di spicco dello sprint internazionale, con Sportface.it che vi racconterà la corsa in diretta fin dal primo chilometro così da non farvi perdere assolutamente nulla. orari E TV – La corsa prenderà il via alle 13:55, con l’arrivo che è stato programmato tra le 18:13 e le 18:37 a seconda della media oraria finale. Gli appassionati potranno seguire la ... Leggi su sportface

