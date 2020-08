Luisito Suarez: “Conte ha sbagliato tutto con quelle dichiarazioni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luisito Suarez è intervenuto ai micorfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del match tra Barcellona-Napoli e delle dichiarazioni di Antonio Conte. “Barcellona indecifrabile, le ultime partite di campionato non sono state all’altezza, ma è sempre il Barcellona. Conte fuori luogo con le dichiarazioni alla società. Momento e modi sbagliatissimi. L’allenatore non deve fare danni”. Foto: passioneinter.com L'articolo Luisito Suarez: “Conte ha sbagliato tutto con quelle dichiarazioni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Luisito Suarez, ex centrocampista del Barcellona, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Sabato tiferò per il Barça. Sono abbastanza preoccupato, soprattutto per l'assenza di Busq ...Luisito Suarez, ex calciatore di Inter e Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Sabato tif ...