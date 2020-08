Libano, il sottosegretario agli Esteri Di Stefano: "Un abbraccio agli amici libici" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tra i tanti messaggi di solidarietà al popolo libanese, per le due catastrofiche esplosioni a Beirut di ieri, arriva anche quello del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) che però incespica in una clamorosa gaffe per un politico, ancora di più per uno con quel ruolo. Di Stefano confonde i libanesi con i libici, il Libano con la Libia. Poi si corregge e se la prende con chi su Twitter aveva fatto notare, tra ironia e critiche, la svista.Il sottosegretario sui social aveva mandato un abbraccio "ai nostri amici libici" assicurando che, come già detto dal premier Conte, l’Italia avrebbe fatto tutto il possibile per loro e concludendo il ... Leggi su blogo

