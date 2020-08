Lazio, Patric: «Il mio anno migliore. Futuro? Non ho dubbi» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Patric ha commentato la stagione con la Lazio e il suo Futuro in biancoceleste: le dichiarazioni del difensore spagnolo Patric, difensore della Lazio, ha parlato della stagione appena conclusa e del suo Futuro in biancoceleste. STAGIONE – «Abbiamo finito con un titolo, la Supercoppa. L’obiettivo era quello entrare in Champions League ed è stata una stagione importante. A livello personale è stato il mio anno migliore, ho trovato maturità nel mio gioco e posizione nella squadra». Futuro – «Non ho dubbi, stiamo parlando con il club per rinnovare e non credo che ci saranno problemi in merito. Nei prossimi mesi firmerò, voglio giocare in ... Leggi su calcionews24

