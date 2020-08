L’assessore Razza: “Lampedusa non deve più essere il ventre molle dell’Europa” (Video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lampedusa, 5 ago – Nel giorno in cui gli immigrati che hanno mandato al collasso il sistema dell’accoglienza a Lampedusa sono stati trasferiti per la quarantena sulla nave GNV Azzurra, l’assessore della Regione Sicilia alla Salute, Ruggero Razza, è sbarcato sull’isola accompagnato da Guido Bertolaso, che sta collaborando con la presidenza regionale in merito alla fase post lockdown e che nei mesi scorsi è stato chiamato dalla Regione Lombardia e dalla Regione Marche per risolvere l’emergenza posti letto in terapia intensiva, durante la crisi dovuta emergenza coronavirus. Con loro, il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, la manager dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, e il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Razza: “Da mesi chiediamo lo stato di emergenza” Durante ... Leggi su ilprimatonazionale

