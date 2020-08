La minaccia nucleare incombe, trattati internazionali a pezzi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alle 8:16 del 6 agosto 1945 a Hiroshima un lampo accecante vaporizzò 140.000 vite umane, condannando i sopravvissuti a sofferenze inenarrabili seguite in molti casi da una morte straziante. L’orrore fu reiterato 3 giorni dopo a Nagasaky. Questo settantacinquesimo anniversario può non essere rituale, perché per la prima volta si sta per acquisire uno strumento capace di portare all’eliminazione delle armi nucleari. Perhé è potuto accadere? Una recente inchiesta ha mostrato che fra i cittadini europei prevale la convinzione che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

carlogubi : 'No alla guerra, no al nucleare': la minaccia delle armi all'uranio impoverito in un manga ecopacifista.… - Marco67062827 : Enfatizzare la minaccia crea più inquietudine,ansia e terrore dell'effettiva realtà.Per decenni abbiamo vissuto nel… - Paolo_P_ : RT @Cadelux: Ridefiniamo il concetto di minaccia nucleare. - citizen20127 : Per la serie 'disperdersi per proteggersi': la minaccia nucleare potrebbe aver giocato un ruolo nei processi di dis… - _SDeJong_ : RT @Cadelux: Ridefiniamo il concetto di minaccia nucleare. -

Ultime Notizie dalla rete : minaccia nucleare «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato» Avvenire Pax Christi. «Abolire subito le armi nucleari, anche l’Italia firmi il trattato»

L’appello, per i 75 anni dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, chiede che il nostro Paese aderisca al bando totale di questi strumenti di morte votato dall’Onu nel 2017 «Immorali». Non aveva usat ...

Produzione: Warner Bros. Pictures, Syncopy

Tenet, il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, dove le nazioni si uniscono, al di là dei loro interessi, per risolvere un enigmatico intrigo. Al P ...

L’appello, per i 75 anni dai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, chiede che il nostro Paese aderisca al bando totale di questi strumenti di morte votato dall’Onu nel 2017 «Immorali». Non aveva usat ...Tenet, il film diretto da Christopher Nolan, è ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, dove le nazioni si uniscono, al di là dei loro interessi, per risolvere un enigmatico intrigo. Al P ...