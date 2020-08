Jasmine Carrisi si gode l’estate, bellissima in bikini la figlia di Al Bano (Di mercoledì 5 agosto 2020) La piccola Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo grande e bellissima. La giovanissima, che da poco ha debuttato con il suo primo singolo Ego, si gode il sole dell’estate. Sempre attiva sui social, Jasmine pubblica su Instagram uno scatto che la ritrae meravigliosa e in bikini. Subito è pioggia di like e complimenti tra i commenti, tra cui spicca quello della mamma Loredana. Lo scatto in bikini Baciata dal sole, posa ammiccante, e capello bagnato Jasmine Carrisi è davvero in forma smagliante nell’ultimo scatto pubblicato sui social. Ormai vera star di Instagram, la giovanissima di casa Carrisi fa la felicità di ... Leggi su thesocialpost

folucar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - ahp68 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - PiLu975 : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - WhisperCar : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… - fiordisale : RT @Zbarskij: #InfoSoviet Rassegna Stampa Maria De Filippi si ritempra su una grande barca al largo di Ansedonia. Jasmine Carrisi canta ma… -