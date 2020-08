Il mito dell’università neoliberal (colpita da Brexit e Covid) (Di mercoledì 5 agosto 2020) In questo periodo anche l’università ritorna a interessare l’opinione pubblica occidentale: didattica a distanza e contagi nei campus, statue e corsi di studio da decolonizzare. Il presente momento storico, pieno d’incertezza (e forse di qualche opportunità), dovrebbe comunque farci riflettere anche sul modello educativo da implementare. I finanziamenti che (probabilmente) arriveranno, potranno rappresentare un reale punto di svolta? In un paese come l’Italia, che ama autoflagellarsi, le riflessioni pubbliche vanno spesso a braccetto con una serie di critiche oppure si immaginano rivoluzioni copernicane ispirate a qualche eldorado straniero.Un report che ha avuto risalto sui media ha immaginato una “Università 5.0”. Accanto a ricette di buon senso per il rilancio degli atenei però si spera anche in “un percorso ... Leggi su huffingtonpost

