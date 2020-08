Il buffone, il cactus e il carciofo (e il latino) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sapete come si dice “rospo” in latino? Si dice “bufonem”. E’ curioso, non trovate? Chissà da dove deriva la parola italiana “buffone”. E la parola inglese sponsor, siamo proprio sicuri che sia angolsassone? In realtà deriva dal latino “spondeo”, che vuol dire “promettere” o “rendersi garante”. Lo stesso vale per molte altre parole di uso … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : buffone cactus In memoria di Radio Capital, l'emittente fatta fuori dalla Fiat Globalist.it