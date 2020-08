Gruppo Grimaldi, nel 2019 aumentano fatturato (3 mld) e investimenti green. Zero emissioni in porto, è già realtà (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Gruppo Grimaldi ha pubblicato il suo Report di Sostenibilità per l’anno 2019, illustrando la propria performance economica, sociale e ambientale e dando particolare enfasi al processo di rendicontazione e gestione trasparente delle tematiche di sostenibilità avviato nel 2015. Nel 2019 il Gruppo ha superato per il secondo anno consecutivo la soglia di € 3 miliardi di fatturato, con un aumento di oltre € 100 milioni rispetto al 2018 (+4%) ed un sensibile incremento dell’Ebitda (+24% circa). Di questo valore generato oltre l’80% è stato distribuito tra fornitori, dipendenti, finanziatori, Pubblica Amministrazione e comunità sociale. Punto di forza del Gruppo Grimaldi è l’efficienza ... Leggi su ildenaro

InfoMarittime : La soglia simbolica superata per il secondo anno consecutivo. Bilancio netto cresce del 4 per cento. Nel 2018-2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Grimaldi Nel 2019 Gruppo Grimaldi supera 3 miliardi di fatturato Informazioni Marittime Grimaldi prosegue rinnovo flotta, in consegna 12 navi green

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Mega batterie e pannelli solari a bordo delle navi per il progetto zero emissioni in porto, sperimentazione di mezzi di movimentazione a idrogeno a terra e costruzione di una n ...

Gruppo Grimaldi, nel 2019 aumentano fatturato (3 mld) e investimenti green. Zero emissioni in porto, è già realtà

Il Gruppo Grimaldi ha pubblicato il suo Report di Sostenibilità per l’anno 2019, illustrando la propria performance economica, sociale e ambientale e dando particolare enfasi al processo di ...

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Mega batterie e pannelli solari a bordo delle navi per il progetto zero emissioni in porto, sperimentazione di mezzi di movimentazione a idrogeno a terra e costruzione di una n ...Il Gruppo Grimaldi ha pubblicato il suo Report di Sostenibilità per l’anno 2019, illustrando la propria performance economica, sociale e ambientale e dando particolare enfasi al processo di ...