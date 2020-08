Francesca Pascale, niente Sardegna (né Berlusconi): l’estate 2020 è in vacanza con Paola Turci (Di mercoledì 5 agosto 2020) Per quest‘anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare. Non vale per Francesca Pascale che nell’estate 2020 non è più presenza fissa in Costa Smeralda, Sardegna, terra d’elezione per le vacanze di Silvio Berlusconi. L’ex premier quest’anno è sbarcato a Villa Certosa con la nuova fidanzata, la deputata Marta Fascina. Ma con l’ex compagna Francesca Pascale i rapporti sono rimasti ottimi, tanto che la nota di Forza Italia che, qualche mese fa aveva reso ufficiale la separazione, faceva sapere: «Tra i due continua a sussistere un rapporto di sincero affetto e di profonda amicizia». Leggi su vanityfair

Il 2020 non smette di riservare sorprese e così dopo le voci di gossip che si sono rincorse per settimane ora arrivano le prime immagini che confermano la storia d'amore più inattesa dell'estate. A pu ...

Sono tante le passioni che uniscono le due donne, che siano amiche o fidanzate. Entrambe infatti sostengono da tempo le rivendicazioni delle famiglie arcobaleno, cioè formate da due mamme o due papà.

