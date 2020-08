Falliscono furto ad Angri, ladri prendono a pietrate il muro di una villa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ruba legna in zona demaniale: un uomo di Sanza agli arresti domiciliari 5 August 2020 Tentano un raid in una villa ad Angri, ma Falliscono il colpo. A quel punto, lanciano pietre contro le mura dell'... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Falliscono furto

SalernoToday

Fa discutere un manifesto comparso in queste ore sui muri di Foggia. Titolo eloquente “Sesso nel Tribunale di Foggia”. Nel mirino di un “cittadino indignato”, così si firma l’autore, ci sarebbe la sez ...Avezzano. È accusato di furto ma non viene trovato in casa al momento dell’arresto. È caccia a un 32enne di Avezzano, il presunto topo d’appartamento che è stato dichiarato latitante da Maria Proia, g ...