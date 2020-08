Entry list Us Open maschili 2020: i partecipanti e gli italiani presenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Entry list degli Us Open maschili 2020, prestigioso torneo programmato dal 31 agosto al 13 settembre. presenti Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, mentre risultano significative le assenze di Rafael Nadal e Roger Federer. Fra gli italiani spicca Matteo Berrettini, seppur siano da segnalare le presenze di Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Andreas Seppi, Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi: di seguito l’elenco integrale. Entry list US Open maschili 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Matteo Berrettini David Goffin Roberto Bautista Agut Diego ... Leggi su sportface

__Maria__R : RT @LucaFiorino24: Novak #Djokovic è attualmente presente nell’entry list degli Us Open 2020 ma ancora non è sicuro di partecipare. Nei pro… - LucaFiorino24 : Novak #Djokovic è attualmente presente nell’entry list degli Us Open 2020 ma ancora non è sicuro di partecipare. Ne… - blossom_tree7 : RT @Ubitennis: Nadal non giocherà lo US Open 2020: dalla entry list fuori anche Federer e Fognini - StockCarLiveITA : Entry list per il Michigan - Cup: le stesse 39 auto per gara1 e gara2 con #7-Gase (1) e Bilicki (2) #27-Yeley #51-D… - Ubitennis : Qualificazioni 'Cincinnati', entry list: c'è Sinner, Azarenka campionessa declassata -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list Entry list femminile dello US Open 2020: Barty è l’unica top 25 assente Ubi Tennis Entry list Us Open maschili 2020: i partecipanti e gli italiani presenti

L’entry list degli Us Open maschili 2020, prestigioso torneo programmato dal 31 agosto al 13 settembre. Presenti Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, mentre risultano ...

TENNIS: US OPEN. ECCO ENTRY LIST, 11 AZZURRI IN TABELLONE

NEW YORK (STATI UNITI) - Pubblicate le entry list maschile e femminile dello US Open: sono undici - nove uomini e due donne - gli azzurri nel main draw di quello che sara' il secondo Slam del 2020.

L’entry list degli Us Open maschili 2020, prestigioso torneo programmato dal 31 agosto al 13 settembre. Presenti Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, mentre risultano ...NEW YORK (STATI UNITI) - Pubblicate le entry list maschile e femminile dello US Open: sono undici - nove uomini e due donne - gli azzurri nel main draw di quello che sara' il secondo Slam del 2020.