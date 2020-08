Ellen Pompeo: 'Ho scelto di restare a Grey's Anatomy solo per i soldi' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ellen Pompeo è una delle donne più pagate della tv. In una lunga intervista l'attrice confessa che la sua partecipazione a 'Grey's Anatomy' è stata una sorta di ripiego. Era reduce dal successo di '... Leggi su tgcom24.mediaset

pastaIpesto : lo struggle di essere fisicamente attratta da ellen pompeo e di essere affezionata al suo personaggio ma poi voler… - Ferovikev : Io realmente sempre più basita da ellen pompeo - SharkRadioNet : RT @badtasteit: #EllenPompeo ha svelato - in modo schietto - cosa l'ha spinta a rimanere in #GreysAnatomy - badtasteit : #EllenPompeo ha svelato - in modo schietto - cosa l'ha spinta a rimanere in #GreysAnatomy - pastaIpesto : la risata di ellen pompeo tho ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Pompeo Ellen Pompeo: la fine di Grey’s Anatomy è vicina! TVSerial Ellen Pompeo: "Ho scelto di restare a Grey's Anatomy solo per i soldi"

Matrimonio perfetto (dal 2007 con il produttore discografico Chris Ivery), tre figli (Stella di 10 anni, Sienna di 5 ed Eli Christopher di 3), tanto lavoro. Ellen Pompeo non poteva chiedere di meglio.

Le 10 attrici più pagate al mondo: la classifica

In coda alla classifica è invece Ellen Pompeo. L’attrice statunitense, con un guadagno pari a 22 milioni di dollari, deve la maggior parte delle sue entrate alla fortunata serie tv “Grey’s Anatomy”, ...

Matrimonio perfetto (dal 2007 con il produttore discografico Chris Ivery), tre figli (Stella di 10 anni, Sienna di 5 ed Eli Christopher di 3), tanto lavoro. Ellen Pompeo non poteva chiedere di meglio.In coda alla classifica è invece Ellen Pompeo. L’attrice statunitense, con un guadagno pari a 22 milioni di dollari, deve la maggior parte delle sue entrate alla fortunata serie tv “Grey’s Anatomy”, ...