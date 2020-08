Dramma Libano, primi arresti. Bilancio tragico: oltre 100 morti e 4.000 feriti (Di mercoledì 5 agosto 2020) oltre un giorno dopo la spaventosa esplosione che ha travolto Beirut, il Libano continua a contare le vittime. Il Bilancio provvisorio è di oltre 100 morti e 4mila feriti, ma i soccorritori continuano a cercare sotto le macerie. E circa 300mila persone sono rimaste senza casa. Mentre le cause della detonazione restano incerte, e i responsabili dei depositi del porto sono stati posti agli arresti domiciliari, i voli internazionali di aiuti hanno iniziato ad arrivare. Quella che vari media hanno chiamato «apocalisse» giunge in un periodo delicato per il Libano, in preda a una gravissima crisi economica e al forte malcontento popolare per cattiva gestione e corruzione da parte dell'elite al potere. Arriva, anche, a pochi giorni dalla ... Leggi su iltempo

