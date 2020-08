Di Maio: "Non parlo con Salvini". Ma lo accusano pure i grillini.... (Di mercoledì 5 agosto 2020) Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si rivolgono la parola. E' netta la smentita dello staff del ministro degli Esteri grillino dopo il retroscena pubblicato questa mattina da "Il Giornale" riguardante una certa assiduità tra i due dovuta, in particolare, alla volontà di far cadere il governo Conte e rimettere in piedi un asse "gialloverde". "Smentiamo quanto riportato questa mattina da Il Giornale nel retroscena `Salvini e Di Maio vogliono le mani libere e tornano a parlarsi`. L`articolo in questione è totalmente infondato, tra il ministro Di Maio e il senatore Salvini non ci sono stati contati. I due, inoltre, in occasione del meeting di Rimini del 21 agosto interverranno in due panel diversi". Questo quanto fanno sapere dallo staff di Luigi Di ... Leggi su iltempo

Colloquio tra Di Maio e omologo turco in vista vertice bilaterale

Roma, 5 ago. (askanews) - Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri turco, Mevlüt Cavusoglu ...

