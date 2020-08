CorSport: Insigne sta recuperando. Dolore sparito, potrebbe farcela (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sembra migliorare la condizione fisica di Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport scrive che ieri il capitano “ha cominciato a respirare un po’ dopo la grande paura di sabato” e la diagnosi emersa dagli esami strumentali. “La lesione del tendine dell’adduttore lungo sinistro è minima, davvero piccola, e l’edema osseo si sta riassorbendo. Lorenzo ha svolto una serie di esercizi specifici in palestra e non ha avvertito Dolore e soprattutto ha continuato con l’abbondante razione di terapie prescritte dal dottor Canonico. Il tempo non gioca a favore, ma la missione recupero non è mica impossibile. L’obiettivo è testarlo in campo, al massimo domani, così da capire l’eventuale intensità del fastidio in situazioni di gioco più reali”. Il test decisivo ... Leggi su ilnapolista

