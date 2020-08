Chelsea, Rudiger: “William come Hazard. Lampard? Non è come Conte e arriva al punto senza arrabbiarsi con te…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Antonio Rudiger ha fatto il punto in casa Chelsea. Dopo il k.o. in FA Cup contro l'Arsenal, i blues sono chiamati all'impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Il difensore tedesco, come riporta Goal, ha parlato di vari temi come il possibile addio di Willian e la gestione di Frank Lampard. Proprio sul tecnico, l'ex Roma ha fatto un paragone con Antonio Conte, manager dei londinesi nel biennio 2016-2018.Rudiger: "Willian come Hazard. Lampard non come Conte"caption id="attachment 581505" align="alignnone" width="589" Conte (getty images)/caption"Se dovesse partire sarei molto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Chelsea, Rudiger: 'William come Hazard. Lampard? Non è come Conte e arriva al punto senza arrabbiarsi con te...' -… - Shady1inter : @Rek951 @not_Jaywilliams @Alessio15559360 @sportface2016 @Inter Col Chelsea ha preso una grande squadra che si era… - matteodimango : Bellissima la finta e stupendo lo scavino di Aubumeyang ma Zouma-Christensen-Rudiger non è una difesa da Chelsea. V… - saulniggez : @il_suning Aveva arrancato anche il primo anno alla Samp poi si è ripreso, non puoi privarti di un giocatore del ge… - BiffiLuca : @inter_versilia @stebellentani Con in mano i 100 euro al Chelsea gli porta Rudiger Palmieri e Alonso. il fatto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Rudiger Chelsea, Rudiger aspetta la proposta di rinnovo. Il tedesco può partire in estate TUTTO mercato WEB Champions Bayern Monaco-Chelsea: formazioni e dove vederla

Bayern Monaco: Lewandowski al centro dell’attacco, con lui immancabili Gnabry e Coman in gran forma poche settimane fa. Capitan Muller sulla trequarti, a centrocampo Kimmich con Davies a sinistra. Che ...

DIRETTA/ Arsenal Chelsea (risultato 0-0) streaming video DAZN: via alla finale!

Ci siamo, finalmente prende il via la diretta di Arsenal Chelsea: la finale di FA Cup chiude una stagione che anche in Inghilterra, come nel resto del mondo, è stata caratterizzata dalla pandemia da C ...

Bayern Monaco: Lewandowski al centro dell’attacco, con lui immancabili Gnabry e Coman in gran forma poche settimane fa. Capitan Muller sulla trequarti, a centrocampo Kimmich con Davies a sinistra. Che ...Ci siamo, finalmente prende il via la diretta di Arsenal Chelsea: la finale di FA Cup chiude una stagione che anche in Inghilterra, come nel resto del mondo, è stata caratterizzata dalla pandemia da C ...