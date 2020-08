Braida: "Messi all'Inter? A Barcellona è un re, ma tutto è possibile..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) NAPOLI - " Il Napoli ultimamente l'ho visto abbastanza bene, è cresciuto e pronto a sfidare il Barcellona ". è l'opinione di Ariedo Braida che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli , ha spiegato: " ... Leggi su corrieredellosport

