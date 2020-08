Bradley Cooper e Paul Thomas Anderson: l’accordo è vicino (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bradley Cooper potrebbe essere uno dei protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson, una pellicola, per ora senza un titolo, che dovrebbe essere ambientata nella San Fernando Valley durante gli anni Settanta. A confermare la notizia è l’Hollywood Reporter, che parla di trattative ben avviate tra Cooper e MGM, che accompagnerà il ritorno in scena Anderson a tre anni da Il filo nascosto. La produzione del film avrebbe dovuto avere luogo tra la primavera e l’estate, ma la pandemia ha costretto a rinviare il progetto a tempo indeterminato. Leggi su vanityfair

