Beirut, si aggrava il bilancio delle vittime (Di mercoledì 5 agosto 2020) A causare il disastro sarebbe stato un incendio in un deposito dove erano stipate 2'750 tonnellate di nitrato di ammonio Leggi su media.tio.ch

FPuggini : RT @LaNotiziaTweet: Beirut, si aggrava il bilancio dell’esplosione. Ci sono 50 morti e oltre 2.700 feriti. Coinvolti anche due militari ita… - Ticinonline : Beirut, si aggrava il bilancio delle vittime - demian_yexil : RT @LaNotiziaTweet: Beirut, si aggrava il bilancio dell’esplosione. Ci sono 50 morti e oltre 2.700 feriti. Coinvolti anche due militari ita… - TerlizziGerardo : RT @DSantanche: Una terribile esplosione a #Beirut con un bilancio di morti e feriti che si aggrava di ora in ora. Vicina alla popolazione,… - zazoomblog : Beirut si aggrava il bilancio dell’esplosione. Ci sono 50 morti e oltre 2.700 feriti. Coinvolti anche due militari… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut aggrava

Davanti alla devastazione di una metropoli, con un numero impressionante di palazzi lesionati o danneggiati, vetri andati in frantumi a decine di chilometri di distanza dal luogo delle esplosioni, gl ...Come un bombardamento aereo, spaventoso come l’attentato di 15 anni fa in cui rimase ucciso il premier Rafik Hariri. Una vasta area di Beirut ieri appariva un campo di battaglia, con almeno 67 morti e ...