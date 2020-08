Beautiful, storico personaggio dice addio alla soap: “Mi mancheranno tutti…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Grandi stravolgimenti nel cast di Beautiful che, come si apprende dalle recenti notizie, dirà addio ad un personaggio storico della soap opera. I fan di Beautiful si sono affezionati al personaggio di Sally Spectra, interpretato dall’attrice Courtney Hope, ma come si apprende da quest’ultima, a breve dovranno dirle addio. È stata lei stessa, attraverso il … L'articolo Beautiful, storico personaggio dice addio alla soap: “Mi mancheranno tutti…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful storico

MeteoWeek

Metti una domenica d’agosto nel centro storico con il Ridge di Beautiful, Ronn Moss, per una piacevole chiacchierata condita dall’amore per l’Italia. La prima masterclass del Magna Graecia Film Festiv ...Beautiful va in vacanza per tre settimane: la soap sarà come di consueto sospesa dal palinsesto di Canale 5 dal 3 al 21 agosto e tornerà in onda solo lunedì 24 agosto. Si dovrà quindi attendere per ca ...