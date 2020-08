Addio a Sergio Zavoli. Il giornalista aveva 96 anni. Conduttore e autore di programmi di successo fu anche presidente della Rai e parlamentare dem (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ morto ieri sera a Roma, all’età di 96 anni, il giornalista Sergio Zavoli. Nato a Ravenna, debutta a soli vent’anni nel 1943 sul periodico dei Gruppi universitari fascisti riminesi Testa di Ponte, che viene chiuso lo stesso anno in seguito alla caduta del fascismo. Nel dopoguerra diventa giornalista professionista. Dal 1947 lavora per Radio Rai. Nel 1962 Zavoli realizza la trasmissione televisiva Processo alla tappa, un programma sportivo incentrato sul Giro d’Italia. Zavoli è stato Conduttore e autore di altri programmi di successo come Nascita di una dittatura. Dal 1980 al 1986 è presidente della Rai e ... Leggi su lanotiziagiornale

