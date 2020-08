Ubisoft e Parsec annunciano una collaborazione a lungo termine focalizzata sullo streaming (Di martedì 4 agosto 2020) Parsec è una nota applicazione per lo streaming e sembra che Ubisoft stia cercando di raddoppiare i propri sforzi nel settore dello streaming collaborando con l'azienda. Le società hanno stretto una partnership a lungo termine per promuovere i propri sforzi in questo campo."Potresti aver visto quello che abbiamo fatto con Ubisoft Forward. In pochi giorni, oltre 1.000 professionisti del settore dei videogiochi e dei media sono stati in grado di lanciarsi in alcune delle prime demo di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion attraverso un'esperienza basata sulla nostra tecnologia. È stato un grande successo per il nostro team"."Questa nuova partnership consentirà a Ubisoft di creare più esperienze del genere, ... Leggi su eurogamer

