Sconcerti: “Il sarrismo è finito quando Sarri è andato a Montecarlo da Ronaldo” (Di martedì 4 agosto 2020) Il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ha commentato il particolare momento dell’Inter di Conte. “In una squadra come l’Inter e una città come Milano non esistono cose che non contano, anzi: l’Europa League darà il segno a tutta la stagione. Puoi solo vincerla: qualsiasi altro risultato non ti dà nient’altro. Se la vinci, però, con un secondo posto molto buono in campionato, con quattro sole sconfitte e miglior difesa del torneo oltre ad avere un attacco migliore della Juve, diventa una stagione che segna il definitivo rilancio e dà una patente di buoni risultati anche a Conte”. La rottura tra Conte e l’Inter è seria, ha detto. “La cosa è molto seria e grave. La risposta che ha dovuto dare al volo ieri, credo ... Leggi su ilnapolista

