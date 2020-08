Salvataggio di escursionisti a Paupisi: i complimenti di Di Maria (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha inviato un messaggio al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Maria Angelina D’Agostino, per complimentarsi con tutti i Vigili del Fuoco che hanno partecipato, a partire dal pomeriggio di ieri e fin dalle ore prime ore di oggi, al Salvataggio di due giovani escursionisti finiti in un dirupo del Monte Pentime in territorio di Paupisi. Di Maria ha scritto al Comandante che “tutti gli operatori hanno dato prova di grandissima professionalità e capacità operativa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

