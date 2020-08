«Rivedo la mia Livia in ogni ventenne. Ragazzi, non bevete, l’alcol non guarda in faccia nessuno» (Di martedì 4 agosto 2020) Il Mattino intervista Angela Buanne, la madre di Livia Barbato, la ragazza che cinque anni fa, tornando da una discoteca di Pozzuoli in compagnia del fidanzato Nello, perse la vita in tangenziale. La Renault Clio su cui viaggiavano i due giovani, guidata dal fidanzato in preda ai fumi dell’alcol, viaggiò per 5 chilometri controsenso in tangenziale. Fino a quando non andò a schiantarsi contro un’altra auto. Provocando la morte della ragazza e del conducente della seconda autovettura. Livia avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 10 agosto. Da quando ha perso sua figlia, Angela non fa che lanciare appelli ai giovani contro l’uso dell’alcol. Dice che è «l’unico modo per dare un senso al mio dolore», per non impazzire. «Non bevete, e non fidatevi nemmeno del vostro ... Leggi su ilnapolista

napolista : «Rivedo la mia Livia in ogni ventenne. Ragazzi, non bevete, l’alcol non guarda in faccia nessuno» Il Mattino interv… - KarlOne71 : @juventusfc @delpieroale @linglong_llit Ricordo esattamente dove mi trovavo e cosa stavo facendo. Rivedo la mia esu… - KarlOne71 : Ricordo esattamente dove mi trovavo e cosa stavo facendo. Rivedo la mia esultanza come se fosse ieri. Una delle gio… - intornoAlTempo : RT @La_Ri71: L’unico modo per andare avanti è lasciarmi qualcosa indietro. Così apro la mia valigia. Scelgo cosa tenere. Scelgo a cosa ri… - UnTemaAlGiorno : RT @La_Ri71: L’unico modo per andare avanti è lasciarmi qualcosa indietro. Così apro la mia valigia. Scelgo cosa tenere. Scelgo a cosa ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivedo mia Ribery: “Dopo 3 mesi finalmente rivedo la mia famiglia. Sono un uomo felice” (FOTO) Fiorentina.it Terry Gilliam, un lunatico in libertà: “Giro un thriller psichiatrico da un’idea di Kubrick. I miei 80 anni? Oggi si vive troppo a lungo”

ROMA. Basta un attimo, e la leggera patina di disagio per la situazione che, in questo momento, accomuna gli abitanti del globo, sparisce per far posto a una sonora risata: «E’ come se stessimo rivive ...

Simona Ventura: “Grande Fratello Vip? Mai dire mai, ma ho trovato la mia collocazione in Rai”

La notizia che Simona Ventura, dopo il ritorno in Rai con ben due programmi, non fosse stata confermata nei palinsesti per la nuova stagione tv, era ormai assodata e rappresentava uno dei tanti punti ...

ROMA. Basta un attimo, e la leggera patina di disagio per la situazione che, in questo momento, accomuna gli abitanti del globo, sparisce per far posto a una sonora risata: «E’ come se stessimo rivive ...La notizia che Simona Ventura, dopo il ritorno in Rai con ben due programmi, non fosse stata confermata nei palinsesti per la nuova stagione tv, era ormai assodata e rappresentava uno dei tanti punti ...