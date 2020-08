Osservatorio Autopromotec - Il 71% degli italiani sceglie l'auto per le proprie vacanze (Di martedì 4 agosto 2020) ormai risaputo che l'attuale crisi sanitaria ha spinto gli italiani a preferire i mezzi privati per i loro spostamenti. Anche per le vacanze, stando ai dati diffusi dall'Osservatorio autopromotec sulla base di un ricerca del portale italiani.coop, la situazione non cambia: chi potrà andare in ferie utilizzerà la propria auto. Nessuna sorpresa, dunque, rispetto ad altre ricerche pubblicate nelle ultime settimane. A spiccare, però, è il confronto con l'anno scorso: se, infatti, nel 2019 l'automobile era il mezzo preferito per gli spostamenti vacanzieri dal 55% degli italiani, quest'anno la percentuale sale al 71%. Gli altri mezzi. Ovviamente, l'incremento di 16 punti in un anno ... Leggi su quattroruote

