Nettuno, il sindaco riassegna le deleghe agli assessori (Di martedì 4 agosto 2020) Sono state firmate nella giornata di ieri le deleghe assessorili ai componenti della Giunta guidata dal sindaco Alessandro Coppola. “In questi due mesi il lavoro dell’Amministrazione non si è mai fermato – le parole del sindaco Alessandro Coppola – al centro dell’attività di tutti noi c’è sempre stato e ci sarà sempre il bene di Nettuno e della collettività. Questo periodo è servito per ritrovare il giusto assetto politico all’interno della maggioranza, ma non ha mai inciso sui lavori in itinere per lo sviluppo della città e ringrazio per questo gli uffici comunali e gli assessori stessi per quanto fatto, per nei limiti dettati dalla mancanza delle deleghe. Mi auguro che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno sindaco Nettuno, il Sindaco Coppola riassegna le deleghe: confermata la squadra Il Clandestino Giornale Fregene, tutti i mercoledì e giovedì isola pedonale in via Castellamare

Montino: “Dopo l’esperimento fatto in via Torre Clementina e in Darsena, ci siamo confrontati con i commercianti di Fregene per capire come potevamo venire incontro alle loro esigenze in questa fase i ...

Isola pedonale a Fregene: ecco dove, come cambia la viabilità

Lo dichiara il sindaco Esterino Montino ... Tutti i giorni, invece, Viale Nettuno sarà a senso unico tra via Marotta e via Viserba. Naturalmente, siamo pronti a eventuali piccole modifiche se ...

