Migranti, la nave quarantena arriva a Lampedusa. Sbarchi in Calabria e Salento (Di martedì 4 agosto 2020) Ospiterà quasi tutte le persone che si trovano nell’hotsport dell’isola, dice Repubblica. La struttura è ormai al collasso perché la capienza è di circa 100 persone. In 60 sbarcano a Crotone, altri 84 in Salento È arrivata verso le 8 del mattino al porto di Lampedusa la nave quarantena “Gnv Azzurra” che ospiterà quasi tutti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

carlosibilia : #Migranti: 14 arresti e due 2 partenze verso l' Italia bloccate. E' necessario massimo rigore contro la tratta di e… - fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “In due settimane 5500 persone” e quello di Pozzallo: “La nave quarantena non ri… - Agenzia_Ansa : #Lampedusa, i primi 250 migranti imbarcati sulla nave per la quarantena, dislocati a gruppi di dieci sotto il con… - gatta_pantera : RT @francescatotolo: La nave #GnvAzzurra è attraccata a #Lampedusa, che costerà ai contribuenti italiani 50mila euro al giorno. Al momento… - teocorbe : RT @AngeloCiocca: Ecco un altro SUCCESSO del #GovernoDelContagio ! Una nave da crociera (PAGATA dagli ITALIANI; ben 4 mln) per mettere in #… -