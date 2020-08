Lampdeusa, clandestino ruba in macchina? Beccato, rischia grossissimo. Salvini: "Risorsa in azione" | Video (Di martedì 4 agosto 2020) Altro affondo di Matteo Salvini contro il governo per la gestione, disastrosa, dell'emergenza immigrazione. Altro affondo che viaggia sui social, con l'ultimo Video postato dal leader della Lega. Un Video che arriva direttamente da Lampedusa, epicentro dell'emergenza, con il centro di accoglienza al collasso e gli sbarchi che si susseguono senza soluzione di continuità. Nel Video si vede un clandestino che, al porto, si intrufola in un'auto per rubare. Ma viene scoperto da tre persone che lo circondano: l'immigrato rischia grossissimo, ma alla fine riesce a sfuggire. Salvini, rilanciando il Video che potete vedere qui sotto, commenta: "Dato che non abbiamo abbastanza delinquenti in Italia, ... Leggi su liberoquotidiano

