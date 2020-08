La contrapposizione fra Stato e Mercato che non dovrebbe esistere (Di martedì 4 agosto 2020) In una democrazia moderna, in una economia sociale di Mercato, la contrapposizione che Panebianco evidenzia in modo un po’ peloso nel suo articolo di oggi (trovate il link in basso) non dovrebbe esistere. Lo Stato dovrebbe essere un facilitatore del Mercato, un regolatore dei suoi meccanismi per favorire l’elemento “sociale” del sistema economico, dovrebbe poi fare molto di più per fluidificare il Mercato del lavoro, per riformare il sistema fiscale e per investire su infrastrutture moderne ed efficaci (oltre che utili). Stato e Mercato dovrebbero essere alleati o, perlomeno, non farsi la guerra, evitando contrapposizioni ideologiche in punta di fioretto ... Leggi su romadailynews

Le regioni a statuto ordinario compiono cinquanta anni proprio durante questa straordinaria crisi. È anche in questo caso un’occasione da sfruttare: per mettere da parte lunghi anni di contrapposizion ...

“Giovani e anziani. Fra generazioni più di un patto.” Articolo su QN IL GIORNO del 1 agosto 2020 di Achille Colombo Clerici Secondo il rapporto Istat 2020 (i dati si riferiscono al 2018), i pensionati ...

