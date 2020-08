Jorge Mendes contatta la Juventus: proposto Rafael Leao (Di martedì 4 agosto 2020) Rafael Leao sembrava destinato ad esplodere con il Milan, ma in 33 partite ha messo insieme solamente 6 gol. Un rendimento troppo basso per il 21enne pagato 23 milioni di euro dal Lille. Con l'arrivo di Ibrahimovic le sue prestazioni sembravano migliorate, ma la continuità di Rebic ha oscurato la stellina portoghese.Rafael Leao proposto ALLA Juventuscaption id="attachment 941543" align="alignnone" width="300" Leao (Getty Images)/captionLa non brillantissima ripresa di campionato non ha comunque spinto il Milan a cederlo. Il rinnovo di Ibra e quello di Pioli saranno importanti per una sua crescita in rossonero, ma il suo agente, Jorge Mendes, vorrebbe vederlo al fianco di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato ... Leggi su itasportpress

