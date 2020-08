Italian's Got Talent, confermata la giuria - (Di martedì 4 agosto 2020) Roberta Damiata Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, sono stati confermati anche per la nuova edizione di "Italia's Got Talent". I provini si svolgeranno nuovamente davanti al pubblico con speciali misure anti covid Le vacanze ancora non ono finite ma già, parlando di tv si pensa alla nuova stagione e soprattutto ai programmi must immancabili nella stagione autunnale. E se squadra che vince non si cambia, anche quest’anno al tavolo della giuria di Italia’s Got Talent, il Talent show in onda prossimamente su TV8, ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Per il quinto anno consecutivo la conduzione del programma è affidata all’estro e alla simpatia di Lodovica Comello. Una formazione consolidata e amatissima dal ... Leggi su ilgiornale

Italia’s Got Talent: riconfermati giuria e conduttrice

